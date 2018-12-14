У мережі з’явилося фото королівської родини, що прикрасить різдвяну листівку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У соцмережі Instagram з’явилось нове фото королівської родини Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми. Про це повідомляє УНН с посиланням на Instagram сторінку Кенсінгтонського палацу.
Кенсінгтонський палац опублікував новий знімок Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми. Кадр зроблений в Анмер-Холі, послужить зображенням майбутніх традиційних різдвяних листівок у цьому році.
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Нагадаємо, Герцог і герцогиня Сассекські — принц Гаррі та Меган Маркл — оприлюднили три офіційні фотографії з дня свого весілля.