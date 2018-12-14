В сети появилось фото королевской семьи, которое украсит рождественскую открытку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В соцсети Instagram появилось новое фото королевской семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram страницу Кенсингтонского дворца.
Кенсингтонский дворец опубликовал новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми. Кадр сделан в Анмер-Холле, послужит изображением будущих традиционных рождественских открыток в этом году.
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Напомним, Герцог и герцогиня Сассекском - принц Гарри и Меган Маркл - обнародовали три официальные фотографии со дня своей свадьбы.