В сети появилось фото королевской семьи, которое украсит рождественскую открытку

Кенсингтонский дворец опубликовал новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми. Кадр сделан в Анмер-Холле, послужит изображением будущих традиционных рождественских открыток в этом году.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королевская семья опубликовала официальные фото с крестин принца Луи

Напомним, Герцог и герцогиня Сассекском - принц Гарри и Меган Маркл - обнародовали три официальные фотографии со дня своей свадьбы.



