У мережі повідомляють про вибух в районі аеродрому "Балтімор" в російському Воронежі

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Місцеві паблики Воронежа повідомляють про вибухи в районі аеродрому "Балтімор", де базуються бомбардувальники Су-34.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо

31 грудня, в рф на Ростовській атомній електростанції сталась пожежа на одному з трансформаторів. Одна людина загинула, ще одна постраждала.