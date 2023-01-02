У мережі повідомляють про вибух в районі аеродрому "Балтімор" в російському Воронежі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У соцмережах з'явилася інформація про вибух в районі аеродрому "Балтімор" в російському Воронежі, передає УНН.
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Місцеві паблики Воронежа повідомляють про вибухи в районі аеродрому "Балтімор", де базуються бомбардувальники Су-34.
Наразі офіційної інформації немає.
Нагадаємо
31 грудня, в рф на Ростовській атомній електростанції сталась пожежа на одному з трансформаторів. Одна людина загинула, ще одна постраждала.