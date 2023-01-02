В сети сообщают о взрыве в районе аэродрома "Балтимор" в российском Воронеже
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В соцсетях появилась информация о взрыве в районе аэродрома "Балтимор" в российском Воронеже, передает УНН.
Детали
Местные паблики Воронежа сообщают о взрывах в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.
Пока официальной информации нет.
Напомним
31 декабря, в рф на Ростовской атомной электростанции произошел пожар на одном из трансформаторов. Один человек погиб, еще один пострадал.