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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В сети сообщают о взрыве в районе аэродрома "Балтимор" в российском Воронеже

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В соцсетях появилась информация о взрыве в районе аэродрома "Балтимор" в российском Воронеже, передает УНН.

Детали

Местные паблики Воронежа сообщают о взрывах в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.

Пока официальной информации нет.

Напомним 

31 декабря, в рф на Ростовской атомной электростанции произошел пожар на одном из трансформаторов. Один человек погиб, еще один пострадал.

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