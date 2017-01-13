У мережі поширили фотографію В.Путіна з Вагнером у Кремлі

У повідомленні йдеться, що на фотографії видно чотири ордени Мужності на грудях Д.Уткіна, а антураж, костюми і розташування нагород дають привід припустити, що фотографія була зроблена на прийомі на честь Дня Героїв Вітчизни у Георгіївському залі Кремля 9 грудня 2016 року.

Як відзначає видання, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков 15 грудня підтвердив, що Д.Уткін був присутній на даному прийомі.