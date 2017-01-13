В сети распространили фотографию В.Путина с Вагнером в Кремле
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В сети была опубликована фотография, на которой президент России Владимир Путин изображен в компании с наемником Дмитрием Уткиным, известным также как Вагнер, который воевал в Сирии и на Донбассе, сообщает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
В сообщении говорится, что на фотографии видны четыре ордена Мужества на груди Д.Уткина, а антураж, костюмы и расположения наград дают повод предположить, что фотография была сделана на приеме в честь Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Кремля 9 декабря 2016 г.
Как отмечает издание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря подтвердил, что Д.Уткин присутствовал на данном приеме.