У мережі АЗК WOG учасникам АТО пропонують спеціальні знижки

Так, учасникам АТО пропонують дисконтні умови на купівлю пального та товарів в мережі АЗК WOG та WOG CAFE.

Зокрема, йдеться про:

- знижку на пальне у розмірі 1,00 грн/л (бензин та дизельне пальне) на об’єм, що не перевищує 200 л на місяць, та знижка на вуглеводневий скраплений газ LPG у розмірі 0,50 грн/л;

- знижку у розмірі 10% на товари, що реалізовуються у WOG CAFE як на АЗК, так і поза межами АЗК у мережі WOG;

- знижку на товари WOG MARKET у магазинах при АЗК у розмірі 3℅ на суму, що не перевищує 1000 грн на місяць; у WOG CAFE відповідно (окрім підакцизного товару, карток поповнення мобільного зв’язку, страхових продуктів та акційного товару).

Дізнатися, як отримати картку та про умови програми можна за посиланням.