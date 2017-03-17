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У мережі АЗК WOG учасникам АТО пропонують спеціальні знижки

У мережі АЗК WOG учасникам АТО пропонують спеціальні знижки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У рамках програми “Соціальна картка учасника АТО” діє спеціальна програма знижок та пропозицій. Про це йдеться у прес-релізі компанії, передає УНН.

Так, учасникам АТО пропонують дисконтні умови на купівлю пального та товарів в мережі АЗК WOG та WOG CAFE.

Зокрема, йдеться про:

- знижку на пальне у розмірі 1,00 грн/л (бензин та дизельне пальне) на об’єм, що не перевищує 200 л на місяць, та знижка на вуглеводневий скраплений газ LPG у розмірі 0,50 грн/л;
- знижку у розмірі 10% на товари, що реалізовуються у WOG CAFE як на АЗК, так і поза межами АЗК у мережі WOG;
- знижку на товари WOG MARKET у магазинах при АЗК у розмірі 3℅ на суму, що не перевищує 1000 грн на місяць; у WOG CAFE відповідно (окрім підакцизного товару, карток поповнення мобільного зв’язку, страхових продуктів та акційного товару).

Дізнатися, як отримати картку та про умови програми можна за посиланням.

 

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