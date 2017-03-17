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В сети АЗК WOG участникам АТО предлагают специальные скидки

В сети АЗК WOG участникам АТО предлагают специальные скидки

Киев • УНН

 • 11752 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В рамках программы "Социальная карточка участника АТО" действует специальная программа скидок и предложений. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает УНН.

Так, участникам АТО предлагают дисконтные условия на покупку горючего и товаров в сети АЗК WOG и WOG CAFE.

В частности, речь идет о:

- скидке на топливо в размере 1,00 грн/л (бензин и дизельное топливо) на объем, который не превышает 200 л в месяц, и скидке на углеводородный сжиженный газ LPG в размере 0,50 грн/л;

- скидке в размере 10% на товары, реализуемые в WOG CAFE как на АЗК, так и не на АЗК сети WOG;

- скидке на товары WOG MARKET в магазинах при АЗК в размере 3℅ на сумму, не превышающую 1000 грн в месяц; в WOG CAFE соответственно (кроме подакцизного товара, карточек пополнения мобильной связи, страховых продуктов и акционного товара).

Узнать, как получить карточку и об условиях программы можно по ссылке.

 

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