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У меморандумі з МВФ немає вимоги про обмеження субсидій для громадян – А.Ревас

У меморандумі з МВФ немає вимоги про обмеження субсидій для громадян – А.Ревас

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У меморандумі з Міжнародним валютним фондом немає вимоги стосовно обмеження надання субсидій для певних категорій громадян. Про це сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі телеканалу “ЗІК”, передає УНН.

“Я хочу спростувати це. Там (у меморандумі з МВФ — ред.) немає цих вимог”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання про те, чи є у меморандумі з МВФ вимога щодо обмеження надання субсидій певним категоріям громадян.

Нагадаємо, протягом поточного опалювального сезону субсидіями скористалися 7,4 млн домогосподарств.

Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що вже призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати до 3200 гривень не будуть переглядатися до кінця опалювального сезону.

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