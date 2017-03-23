В меморандуме с МВФ нет требования об ограничении субсидий для граждан - А.Рева

"Я хочу опровергнуть это. Там (в меморандуме с МВФ - ред.) нет этих требований", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли в меморандуме с МВФ требование по ограничению предоставления субсидий определенным категориям граждан.

Напомним, в течение текущего отопительного сезона субсидиями воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

Министр социальной политики Андрей Рева отметил, что уже назначенные субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в связи с повышением минимальной заработной платы до 3 200 гривен не будут пересматриваться до конца отопительного сезона.