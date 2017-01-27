У Мелітополі затримали поліцейського за збут писхотропів

Правоохоронці викрили оперуповноваженого Мелітопольського відділу поліції, який збув психотропну речовину – метамфетамін місцевій жительці. Заборонена законодавством речовина призначалася її цивільному чоловікові, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

Вчора слідчими прокуратури на підставі ст.208 КПК України поліцейський був затриманий безпосередньої після вчинення ним злочину.

Наразі здійснюються першочергові слідчі дії, спрямовані на документування злочинних дій всіх учасників події.