В Мелитополе задержали полицейского за сбыт писхотропов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Мелитополе следователями прокуратуры задержали полицейского, который сбывал психотропные вещества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Правоохранители разоблачили оперуполномоченного Мелитопольского отдела полиции, который сбыл психотропное вещество - метамфетамин местной жительнице. Запрещенное законодательством вещество предназначалось ее гражданскому мужу, который отбывает наказание в местах лишения свободы.
Вчера следователями прокуратуры на основании ст.208 УПК Украины полицейский был задержан непосредственно после совершения им преступления.
Сейчас осуществляются первоочередные следственные действия, направленные на документирование преступных действий всех участников события.