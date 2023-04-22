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У Мелітополі вибухнув тепловоз окупантів - Федоров

У Мелітополі вибухнув тепловоз окупантів - Федоров

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уранці, 22 квітня, жителі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області чули звуки вибухів. Як уточнив міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, причиною гучних звуків стало виведення з ладу тепловоза, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні о 7:45 був черговий вибух в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Це був одинокий вибух, але вибухнуло знову біля нашого Мелітопольського депо. За останні 3 тижні там вибухало щонайменше тричі.. За попередньою інформацією один із дизелів був виведений з ладу", - розповів він.

Деталі

За словами Федорова, після пошкодження підстанції в цехах депо відсутнє електропостачання, а останні вантажі палива окупанти доставляли дизелями.

"Один із дизелів тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс. Тож вчергове логістичний маршрут для рашистів став складніше", - підсумував міський голова.

Нагадаємо

У Мелітополі 22 квітня уранці місцеві жителі чули вибух.

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