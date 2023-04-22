У Мелітополі вибухнув тепловоз окупантів - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уранці, 22 квітня, жителі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області чули звуки вибухів. Як уточнив міський голова Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, причиною гучних звуків стало виведення з ладу тепловоза, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні о 7:45 був черговий вибух в нашому тимчасово окупованому Мелітополі. Це був одинокий вибух, але вибухнуло знову біля нашого Мелітопольського депо. За останні 3 тижні там вибухало щонайменше тричі.. За попередньою інформацією один із дизелів був виведений з ладу", - розповів він.
Деталі
За словами Федорова, після пошкодження підстанції в цехах депо відсутнє електропостачання, а останні вантажі палива окупанти доставляли дизелями.
"Один із дизелів тепер не зможе доставляти ні боєприпаси, ні людський ресурс. Тож вчергове логістичний маршрут для рашистів став складніше", - підсумував міський голова.
Нагадаємо
У Мелітополі 22 квітня уранці місцеві жителі чули вибух.