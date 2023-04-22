В Мелитополе взорвался тепловоз оккупантов - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Утром, 22 апреля, жители временно оккупированного Мелитополя Запорожской области слышали звуки взрывов. Как уточнил городской голова Иван Федоров в эфире национального телемарафона, причиной громких звуков стал вывод из строя тепловоза, передает УНН.
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"Сегодня в 7:45 был очередной взрыв в нашем временно оккупированном Мелитополе. Это был одинокий взрыв, но взорвалось снова возле нашего Мелитопольского депо. За последние 3 недели там взрывалось по меньшей мере трижды... По предварительной информации один из дизелей был выведен из строя", - рассказал он.
Детали
По словам Федорова, после повреждения подстанции в цехах депо отсутствует электроснабжение, а последние грузы топлива оккупанты доставляли дизелями.
"Один из дизелей теперь не сможет доставлять ни боеприпасы, ни человеческий ресурс. Поэтому в очередной раз логистический маршрут для рашистов стал сложнее", - подытожил городской голова.
Напомним
В Мелитополе 22 апреля утром местные жители слышали взрыв.