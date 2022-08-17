У Мелітополі стався сильний вибух у районі комендатури окупантів - мер

Цитата

"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильный вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!" - зазначив Федоров у Telegram.

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Днями у тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі на Запоріжжі сили спротиву пошкодили штаб "єдиної росії".