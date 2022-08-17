У Мелітополі стався сильний вибух у районі комендатури окупантів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Мелітополі на Запоріжжі стався сильний вибух у районі, де розміщується комендатура окупантів, повідомив мер міста Іван Федоров, пише УНН.
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"Земля горітиме під окупантами - цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з ЗСУ на півдні України. Сильный вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут, нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед рашистів. Слава ЗСУ!" - зазначив Федоров у Telegram.
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