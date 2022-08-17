В Мелитополе произошел сильный взрыв в районе комендатуры оккупантов - мэр

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"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробностей относительно потерь среди рашистов. Слава ВСУ!" – отметил Федоров в Telegram.

Ранее

На днях в временно занятом оккупантами Мелитополе на Запорожье силы сопротивления повредили штаб "единой россии".