В Мелитополе произошел сильный взрыв в районе комендатуры оккупантов - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Мелитополе на Запорожье произошел сильный взрыв в районе, где размещается комендатура оккупантов, сообщил мэр города Иван Федоров, пишет УНН.
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"Земля будет гореть под оккупантами - эту непоколебимую истину ежедневно доказывают наши воины из ВСУ на юге Украины. Сильный взрыв раздался у логова врага в центре Мелитополя. Здесь, напомню, размещена одна из комендатур оккупантов. Ждем подробностей относительно потерь среди рашистов. Слава ВСУ!" – отметил Федоров в Telegram.
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