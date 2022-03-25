У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовилися воювати

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"Надійшла інформація про те, що 24 березня в підрозділі окупаційних військ рф, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ.

Порада окупантам, здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!" — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

В Охтирському районі Сумської області майже 300 російських військових відмовились виконувати наказ та покинули район бойових дій.