У Мелітополі 70 окупантів влаштували бунт і відмовилися воювати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Мелітополі 70 російських військових влаштували бунт через небажання брати участь у бойових діях проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Сили оборони Запорізького краю.
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"Надійшла інформація про те, що 24 березня в підрозділі окупаційних військ рф, який дислокується в Мелітополі, 70 військовослужбовців вчинили бунт щодо виконання наказів керівництва та відмовились приймати участь в бойових діях проти ЗСУ.
Порада окупантам, здавайтеся в полон, отримайте шанс залишитися живими!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
В Охтирському районі Сумської області майже 300 російських військових відмовились виконувати наказ та покинули район бойових дій.