В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказались воевать

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"Поступила информация о том, что 24 марта в подразделении оккупационных войск рф, который дислоцируется в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по выполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ.

Совет оккупантам, сдавайтесь в плен, получите шанс остаться живыми!" - говорится в сообщении.

Напомним

В Ахтырском районе Сумской области почти 300 российских военных отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий.