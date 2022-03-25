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В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказались воевать

Киев • УНН

 • 98414 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Мелитополе 70 российских военных устроили бунт из-за нежелания участвовать в боевых действиях против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Силы обороны Запорожского края.

В Мелитополе 70 оккупантов устроили бунт и отказались воевать

Цитата

"Поступила информация о том, что 24 марта в подразделении оккупационных войск рф, который дислоцируется в Мелитополе, 70 военнослужащих устроили бунт по выполнению приказов руководства и отказались принимать участие в боевых действиях против ВСУ.

Совет оккупантам, сдавайтесь в плен, получите шанс остаться живыми!" - говорится в сообщении.

Напомним

В Ахтырском районе Сумской области почти 300 российских военных отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий.

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