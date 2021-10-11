У Мексиці зафіксували тропічний шторм

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Шторм знаходиться приблизно в 425 км на північний захід від міста Мансанільо в штаті Коліма. Циклон рухається на північний захід зі швидкістю 6,6 м/с. Швидкість вітру в його межах становить 21 м/с з поривами до 27 м/с.

Очікується, що шторм з сильними дощами накриє Штати Герреро, Коліма, Мічоакан, Наяріт і Халіско. Це може призвести до сходу зсувів і повеней. Висота хвиль на західному узбережжі республіки буде досягати 2 метрів.

Нагадаємо

Понад 3,5 тис. житлових будинків у штаті Керетаро в центральній частині Мексики опинилися під водою через розлив річок, викликаних сильними дощами.