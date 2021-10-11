В Мексике зафиксировали тропический шторм
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. У тихоокеанского побережья Мексики бушует тропический шторм "Памела". Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Шторм находится примерно в 425 км к юго-западу от города Мансанильо в штате Колима. Циклон движется на северо-запад со скоростью 6,6 м/с. Скорость ветра в его пределах составляет 21 м/с с порывами до 27 м/с.
Ожидается, что шторм с проливными дождями накроет Штаты Герреро, Колима, Мичоакан, Наярит и Халиско. Это может привести к сходу оползней и наводнений. Высота волн на западном побережье республики будет достигать 2 метров.
Напомним
Более 3,5 тыс. жителей жилых домов в штате Керетаро в центральной части Мексики оказались под водой из-за разлива рек, вызванных сильными дождями.