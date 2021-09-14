У Мексиці позашляховик протаранив кафе, 7 людей поранено

Деталі

За попередніми даними, 69-річна жінка, що знаходилася за кермом позашляховика, втратила керування транспортним засобом через відмову гальм.

Водій була затримана співробітниками поліції. Влада почала розслідування обставин інциденту.

Під час судового засідання жінка висловила готовність відшкодувати заподіяну її діями шкоди та оплатити лікування постраждалим.