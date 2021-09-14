В Мексике внедорожник протаранил кафе, 7 человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Внедорожник въехал в торговый зал кафе в городе Торреон на севере Мексики, получили травмы семь посетителей, в том числе двое детей, передает УНН со ссылкой на газету Milenio.
Детали
По предварительным данным, 69-летняя женщина, находившаяся за рулем внедорожника, потеряла управление транспортным средством из-за отказа тормозов.
Водитель был задержан сотрудниками полиции. Власти начали расследование обстоятельств инцидента.
Во время судебного заседания женщина выразила готовность возместить причиненный ее действиями ущерб и оплатить лечение пострадавшим.