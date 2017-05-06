У Мексиці напали на відділення правлячої партії, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули внаслідок нападу на відділення правлячої Інституційно-революційної партії в штаті Мехіко, повідомляє УНН з посиланням на Prensa Latina.
За даними агентства, озброєні чоловіки увірвалися в будівлю в той момент, коли проводилася видача оплати активістам, які займалися рекламою кандидата на пост губернатора від партії.
Внаслідок нциденту загинули четверо людей, серед яких троє поліцейських. Ще троє поліцейських внаслідок перестрілки отримали поранення.
Також зазначено, що є інформація про одного затриманого, однак більшість злочинців втекли на транспортому засобі.