В Мексике напали на отделение правящей партии, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей Институционно-революционной партии в штате Мехико, сообщает УНН со ссылкой на Prensa Latina.
По данным агентства, вооруженные мужчины ворвались в здание в тот момент, когда проводилась выдача оплаты активистам, которые занимались рекламой кандидата на пост губернатора от партии.
В результате инцидента погибли четыре человека, среди которых трое полицейских. Еще трое полицейских в результате перестрелки получили ранения.
Также указано, что есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортных средствах.