У Мехіко вийшли на протести через плани Д.Трампа про стіну на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Мехіко зібралося близько 20 тисяч осіб, які виступають проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і його планів змусити мексиканський уряд побудувати стіну на спільних кордонах, передає УНН з посиланням на ВВС.
Учасники протесту були одягнені в біле, несли в руках національні прапори і плакати з критикою на адресу Дональда Трампа.
Акцію підтримали десятки мексиканських університетів, бізнес-асоціацій та громадських організацій.
Протести пройшли для того, щоб показати свою солідарність з тими мексиканцями, які нелегально проживають в США і яким загрожує депортація відповідно до жорстких міграційних правил, повідомили учасники мітингу.
Міністр внутрішньої безпеки США Джон Келлі 5 лютого заявив, що стіна на кордоні з Мексикою буде побудована протягом двох років.
Нагадпємо, Папа Римський Франциск підтримав Мексику і закликав США будувати мости, а не стіни.