В Мехико вышли на протесты из-за планов Д.Трампа построить стену на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Мехико собралось около 20 тыс. человек, которые выступают против миграционной политики президента США Дональда Трампа и его планов заставить мексиканское правительство построить стену на общей границе, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Протестующие были одеты в белое, несли в руках национальные флаги и плакаты с критикой в адрес Дональда Трампа.
Акцию поддержали десятки мексиканских университетов, бизнес-ассоциаций и общественных организаций.
Протесты прошли для того, чтобы показать свою солидарность с теми мексиканцами, которые нелегально проживают в США и которым грозит депортация в соответствии с жесткими миграционными правилами, сообщили участники митинга.
Министр внутренней безопасности США Джон Келли 5 февраля заявил, что стена на границе с Мексикой будет построена в течение двух лет.
Напомним, Папа Римский Франциск поддержал Мексику и призвал США строить мосты, а не стены.