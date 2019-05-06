У масових заходах 8-9 травня планують взяти участь майже 220 тис. осіб – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що майже 220 тисяч людей візьмуть участь у масових заходах 8 та 9 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що 8 та 9 травня по всій території держави пройдуть масові заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За попередньою інформацією, у цих заходах планують взяти участь майже 220 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
Тому, починаючи з 7-ї години 9-го травня і до завершення заходів, ситуаційні центри на місцях переводяться у надзвичайний режим роботи.
Також поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження конфліктних ситуацій між громадянами.
"Зокрема, йдеться про недопущення провокативних ситуацій, пов’язаних із використанням забороненої символіки тоталітарних режимів. Водночас поліцейські здійснюватимуть роз’яснювальну роботу, спрямовану на недопущення конфліктів між громадянами", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Київська міська держадміністрація затвердила та опублікувала план урочистих і культурно-просвітницьких подій на відзначення Дня пам’яті та примирення та 74-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.