В массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принять участие около 220 тыс. человек — полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что почти 220 тысяч человек примут участие в массовых мероприятиях 8 и 9 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич отметил, что 8 и 9 мая по всей территории государства пройдут массовые мероприятия по случаю Дня памяти и примирения, а также Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. По предварительной информации, в этих мероприятиях планируют принять участие почти 220 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Поэтому, начиная с 7 часов 9 мая и до завершения мероприятий, ситуационные центры на местах переводятся в чрезвычайный режим работы.
Также полицейские будут осуществлять разъяснительную работу, направленную на предупреждение конфликтных ситуаций между гражданами.
"В частности, речь идет о недопущении провокационных ситуаций, связанных с использованием запрещенной символики тоталитарных режимов. В то же время полицейские осуществлять разъяснительную работу, направленную на недопущение конфликтов между гражданами", - отмечается в сообщении.
Напомним, Киевская городская госадминистрация утвердила и опубликовала план торжественных и культурно-просветительских событий в честь Дня памяти и примирения и семьдесят четвертой годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.