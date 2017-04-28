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У Мар'їнському районі чоловік загинув при спробі розпиляти снаряд

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Мар'їнському районі двоє чоловіків намагалися розпиляти снаряд - один загинув, інший в лікарні. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

У Мар'їнському районі чоловік загинув при спробі розпиляти снаряд

Сьогодні в Березовому близько 2:00 ночі господиня будинку почула вибух в гаражі, а коли прийшла, то побачила пораненого чоловіка і тіло його товариша. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини події.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За минулу добу троє військових отримали поранення в зоні АТО

До чергової частини Мар’їнського відділення поліції надійшов виклик від місцевої жительки С.Березова про те, що в результаті вибуху її чоловік отримав осколкове поранення середньої третьої гомілки і правого передпліччя, а його товариш загинув на місці.

Було встановлено, що напередодні чоловік і жінка з Дніпра приїхали до родичів в Мар’їнський район. Спочатку молоді люди разом розпивали спиртне, після чого жінки пішли відпочивати, а чоловіки залишилися у дворі і продовжили бесіду. Після, господиня будинку почула вибух, вибігла на подвір’я і побачила страшну картину. Швидка допомога забрала її чоловіка в лікарню Курахового.

Йому надали допомогу і зараз його життю нічого не загрожує. Після огляду місця події та допиту свідків правоохоронці встановили, що 32-річний постраждалий, який проживає в Березовому, знайшов 30-мм снаряд і приніс додому, а коли вони з товаришем почали розпилювати його, він вибухнув. Попередня правова кваліфікація зазначеного факту по ст.115 ч.2 п.5 КК України (Умисне вбивство вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб).

Перевірка за цим фактом триває.

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