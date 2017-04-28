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В Марьинском районе мужчина погиб при попытке распилить снаряд

Киев • УНН

 • 8215 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Марьинском районе двое мужчин пытались распилить снаряд — один погиб, другой в больнице. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.

В Марьинском районе мужчина погиб при попытке распилить снаряд

Сегодня в Березовом около 2:00 ночи хозяйка дома услышала взрыв в гараже, а когда пришла, то увидела раненого мужчину и тело его товарища. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия.

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В дежурную часть Марьинского отделения полиции поступил вызов от местной жительницы с.Березовое о том, что в результате взрыва ее муж получил осколочное ранение средней третьей голени и правого предплечья, а его товарищ погиб на месте. Было установлено, что накануне супруги из Днепра приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли отдыхать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу. После, хозяйка дома услышала взрыв, выбежала во двор и увидела страшную картину. Скорая помощь забрала ее мужа в больницу г.Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает. После осмотра места происшествия и допроса свидетелей правоохранители установили, что 32-летний потерпевший, проживающий в Березовом нашел 30-мм снаряд и принес домой, а когда они с товарищем начали распылять его, он взорвался. Предварительная правовая квалификация указанного факта по ст.115 ч.2 п.5 УК Украины (Умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

Проверка по данному факту продолжается.

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