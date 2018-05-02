У Марокко розірвали дипломатичні відносини з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Марокко висилає посла Ірану з Рабату та закриває своє посольство у Тегерані через підтримку Іраном націоналістичної організації "Фронт Полісаріо", що бореться за незалежність Західної Сахари, територія якої контролюється Марокко з 1975 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У Рабаті вважають, що Іран разом із ліванською організацією "Хезболла" передав зброю для "Фронту" через посольство у Алжирі. У 1991 році влада Марокко та "Фронт" підписали угоду про перемир’я щодо спірного регіону.
У 2009 році Марокко уже розвало дипломатичні зв'язки з Іраном, звинувативши його в допиті сунітського правління Бахрейну, арабського острова Перської затоки, що має шиїтську більшість. Дипломатичні відносини були поступово відновлені приблизно в 2014 році, але вони ніколи не були сильними.
Як повідомляв УНН, Японія заявила протест РФ у зв'язку з проведенням військових навчань у районі південної частини Курильських островів.