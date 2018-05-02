В Марокко разорвали дипломатические отношения с Ираном

В Рабате считают, что Иран вместе с ливанской организацией "Хезболла" передал оружие для "Фронта" через посольство в Алжире. В 1991 году власти Марокко и "Фронт" подписали соглашение о перемирии по спорному региона.



В 2009 году Марокко уже развале дипломатические связи с Ираном, обвинив его в допросе суннитского правления Бахрейна, арабского острова Персидского залива, который имеет шиитское большинство. Дипломатические отношения были постепенно восстановлены примерно в 2014 году, но они никогда не были сильными.



Как сообщал УНН, Япония заявила протест РФ в связи с проведением военных учений в районе южной части Курильских островов.