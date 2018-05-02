В Марокко разорвали дипломатические отношения с Ираном
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Марокко высылает посла Ирана из Рабата и закрывает свое посольство в Тегеране из-за поддержки Ираном националистической организации "Фронт Полисарио", борющейся за независимость Западной Сахары, территория которой контролируется Марокко с 1975 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В Рабате считают, что Иран вместе с ливанской организацией "Хезболла" передал оружие для "Фронта" через посольство в Алжире. В 1991 году власти Марокко и "Фронт" подписали соглашение о перемирии по спорному региона.
В 2009 году Марокко уже развале дипломатические связи с Ираном, обвинив его в допросе суннитского правления Бахрейна, арабского острова Персидского залива, который имеет шиитское большинство. Дипломатические отношения были постепенно восстановлены примерно в 2014 году, но они никогда не были сильными.
Как сообщал УНН, Япония заявила протест РФ в связи с проведением военных учений в районе южной части Курильских островов.