У маріупольській колонії порушують вимоги щодо ізоляції хворих засуджених – прокуратура

"Одна із засуджених, що інфікована на туберкульоз, утримується та працює на підприємстві установи разом з іншими засудженими, піддаючи останніх та працівників установи загрозі захворювання. Натомість, з боку керівництва колонії не вжито жодних заходів контролю до тубінфікованої засудженої (ізоляція, направлення до спеціалізованих установ виконання покарань)", - зазначили у відомстві.

Маріупольською місцевою прокуратурою внесено вказівку з метою негайного усунення виявлених порушень.

Нагадаємо, у державній установі "Кіровоградська виправна колонія №6" виявили факти жорстокого поводження з засудженими.