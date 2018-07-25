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У маріупольській колонії порушують вимоги щодо ізоляції хворих засуджених – прокуратура

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 липня. УНН. Під час перевірки додержання вимог чинного законодавства України в державній установі "Приазовська виправна колонія (№107)" було виявлено порушення вимог Кримінально-виконавчого кодексу України і Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.

"Одна із засуджених, що інфікована на туберкульоз, утримується та працює на підприємстві установи разом з іншими засудженими, піддаючи останніх та працівників установи загрозі захворювання. Натомість, з боку керівництва колонії не вжито жодних заходів контролю до тубінфікованої засудженої (ізоляція, направлення до спеціалізованих установ виконання покарань)", - зазначили у відомстві.

Маріупольською місцевою прокуратурою внесено вказівку з метою негайного усунення виявлених порушень.

Нагадаємо, у державній установі "Кіровоградська виправна колонія №6" виявили факти жорстокого поводження з засудженими

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