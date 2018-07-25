В мариупольской колонии нарушают требования по изоляции больных осужденных – прокуратура
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 июля. УНН. Во время проверки соблюдения требований действующего законодательства Украины в государственном учреждении "Приазовская исправительная колония (№107)" были выявлены нарушения требований Уголовно-исполнительного кодекса Украины и Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Одна из осужденных, которая инфицирована туберкулезом, содержится и работает на предприятии учреждения вместе с другими осужденными, подвергая последних и работников учреждения угрозе заболевания. В то же время, со стороны руководства колонии не принято никаких мер контроля к тубинфицированной осужденной (изоляция, направленные в специализированные учреждения исполнения наказаний)", - отметили в ведомстве.
Мариупольской местной прокуратурой внесено указание с целью немедленного устранения выявленных нарушений.
Напомним, в государственном учреждении "Кировоградская исправительная колония №6" выявили факты жестокого обращения с осужденными.