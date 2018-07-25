В мариупольской колонии нарушают требования по изоляции больных осужденных – прокуратура

"Одна из осужденных, которая инфицирована туберкулезом, содержится и работает на предприятии учреждения вместе с другими осужденными, подвергая последних и работников учреждения угрозе заболевания. В то же время, со стороны руководства колонии не принято никаких мер контроля к тубинфицированной осужденной (изоляция, направленные в специализированные учреждения исполнения наказаний)", - отметили в ведомстве.

Мариупольской местной прокуратурой внесено указание с целью немедленного устранения выявленных нарушений.

Напомним, в государственном учреждении "Кировоградская исправительная колония №6" выявили факты жестокого обращения с осужденными.