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У Маріуполі згорів відділ контролю за обігом зброї

У Маріуполі згорів відділ контролю за обігом зброї

Київ • УНН

 • 9686 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 січня. УНН. У Маріуполі згорів відділ контролю за обігом зброї. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації поліції Маріуполя.

Займання сталося вчора близько 22:00 в одноповерховій будівлі по вул.Грецькій, 11, де зараз знаходиться відділ контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області.

Від вогню постраждав один кабінет, є незначні пошкодження в інших приміщеннях.

На місце прибули керівництво і інспекція з особового складу поліції Донецької області. Встановлюються причини пожежі.

За попередніми даними, в кабінеті сталося коротке замикання. Будівля стара, і електромережі могли не витримати навантаження.

За цим фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, 20 січня у Сумах на вулиці Ковпака вщент вигоріла маршрутка.

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