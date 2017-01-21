У Маріуполі згорів відділ контролю за обігом зброї
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 21 січня. УНН. У Маріуполі згорів відділ контролю за обігом зброї. Про це повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації поліції Маріуполя.
Займання сталося вчора близько 22:00 в одноповерховій будівлі по вул.Грецькій, 11, де зараз знаходиться відділ контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУНП в Донецькій області.
Від вогню постраждав один кабінет, є незначні пошкодження в інших приміщеннях.
На місце прибули керівництво і інспекція з особового складу поліції Донецької області. Встановлюються причини пожежі.
За попередніми даними, в кабінеті сталося коротке замикання. Будівля стара, і електромережі могли не витримати навантаження.
За цим фактом проводиться перевірка.
Нагадаємо, 20 січня у Сумах на вулиці Ковпака вщент вигоріла маршрутка.