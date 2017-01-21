В Мариуполе сгорел отдел контроля за оборотом оружия
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Мариуполе сгорел отдел контроля за оборотом оружия. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации полиции Мариуполя.
Возгорание произошло вчера около 22:00 в одноэтажном здании по ул.Греческая, 11, где находится отдел контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы управления превентивной деятельности ГУНП в Донецкой области.
От огня пострадал один кабинет, есть незначительные повреждения в других помещениях.
На место прибыли руководство и инспекция по личному составу полиции Донецкой области. Устанавливаются причины пожара.
По предварительным данным, в кабинете произошло короткое замыкание. Здание старое, и электросети могли не выдержать нагрузки.
По данному факту проводится проверка.
Напомним, 20 января в Сумах на улице Ковпака полностью выгорела маршрутка.