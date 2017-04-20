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У Маріуполі затримано підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Маріуполі затримали підозрюваного у зґвалтуванні 11-річної дівчинки. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.

Так, 45-річний житель Лівобережного району скоїв злочин недалеко від власного будинку. Він тричі судимий за аналогічні правопорушення і пояснює свої дії хворобою. Чи має затриманий психічні розлади і скільки жертв на його рахунку — встановить слідство і відповідні експертизи.

Над встановленням місцезнаходження зловмисника працював весь особовий склад місцевої поліції і патрульні. Діяти потрібно було швидко, щоб попередити появу нових потерпілих. Негайно був оброблений квадрат скоєння злочину, оперативники проводили поквартирний та подворовий обхід на прилеглій території. Орієнтування з прикметами розшукуваного отримали піші та автонаряди поліції, які заступили на забезпечення правопорядку, співробітники, що несуть службу на блокпостах, і постах по нагляду дорожнього руху.
“За допомогою потерпілої був складений фоторобот передбачуваного злочинця, правоохоронці ретельно перевіряли кожного, хто був схожий на нього”, — зазначили в поліції.

Протягом 24 годин підозрюваного було затримано. У лютому 2016 року чоловік звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за згвалтування.

За “мішенню” стежив поблизу навчального закладу, шукаючи ту дівчинку, яка буде повертатися додому сама. Коли жертва була обрана, переслідував її до під’їзду, заскочив слідом і пригрозив розправою, якщо закричить. Для доведення плану до кінця чоловік повів неповнолітню на найвищий поверх, а через 10 хвилин втік.

Наразі триває досудове розслідування за ч.3 ст.153 “Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, або що спричинило особливо тяжкі наслідки” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 15 років позбавлення волі. Вилучено речові докази — ніж і одяг.

Нагадаємо, 19 квітня чоловік 45-років згвалтував 11-річну дівчинку з вулиці Азовстальська.

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