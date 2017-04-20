В Мариуполе задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней

Так, 45-летний житель Левобережного района совершил преступление недалеко от собственного дома. Он трижды судимый за аналогичные правонарушения и объясняет свои действия болезнью. Имеет ли задержанный психические расстройства и сколько жертв на его счету, установит следствие и соответствующие экспертизы.

Над установлением местонахождения злоумышленника работал весь личный состав местной полиции и патрульные. Действовать нужно было быстро, чтобы предупредить появление новых пострадавших. Немедленно был обработан квадрат совершения преступления, оперативники проводили поквартирный и подворовой обход на прилегающей территории. Ориентировку с приметами разыскиваемого получили пешие и автонаряды полиции, заступили на обеспечение правопорядка, сотрудники, несущие службу на блокпостах, и постах по надзору дорожного движения.

“С помощью потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемого преступника, правоохранители тщательно проверяли каждого, кто был похож на него”, — отметили в полиции.

В течение 24 часов подозреваемый был задержан. В феврале 2016 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за изнасилование.

За “мишенью” следил вблизи учебного заведения, ища ту девочку, которая будет возвращаться домой одна. Когда жертва была выбрана, преследовал ее до подъезда, заскочил следом и пригрозил расправой, если закричит. Для воплощения плана до конца человек повел несовершеннолетнюю на самый верхний этаж, а через 10 минут скрылся.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч.3 ст.153 “Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней или малолетнего, или повлекшее особо тяжкие последствия” Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Изъяты вещественные доказательства — нож и одежду.

Напомним, 19 апреля мужчина 45-лет изнасиловал 11-летнюю девочку с улицы Азовстальская.