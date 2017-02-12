У Маріуполі затримали молодика за напад на поліцейського

Повідомлення про те, що в Приморському районі бійка, надійшло в поліцію о 22.20. Отримавши заяву на планшет, на місце події виїхав екіпаж патрульних, який ніс службу неподалік від вказаної адреси. За цей час конфліктуючі сторони перемістилися через дорогу неподалік від розташованого поблизу ще одного розважального закладу. Троє молодих людей не поспішали припиняти з'ясування відносин, крім того, на вимогу поліцейських припинити бійку, один з її учасників вдарив правоохоронця в живіт. На подальші зауваження наряду присутні не реагували, чоловік, який заподіяв тілесні ушкодження, вів себе зухвало і сварився з патрульним. Він був доставлений в Приморське відділення поліції. Конфлікт вдалося припинити.

Наразі слідчі почали одразу два кримінальні провадження за цим фактом. Маріуполець, який ударив поліцейського, притягується до відповідальності за ст.345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За іншим кримінальним провадженням він є потерпілим. Відносно ще одного учасника бійки відкрито кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.