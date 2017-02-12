В Мариуполе задержали молодого человека за нападение на полицейского

Сообщение о том, что в Приморском районе драка, поступило в полицию в 22.20. Получив заявление на планшет, на место происшествия выехал экипаж патрульных, который нес службу неподалеку от указанного адреса. За это время конфликтующие стороны переместились через дорогу неподалеку от расположенного вблизи еще одного развлекательного заведения. Трое молодых людей не спешили прекращать выяснения отношений, кроме того, на требование полицейских прекратить драку, один из ее участников ударил правоохранителя в живот. На дальнейшие замечания наряда присутствующие не реагировали, человек, который причинил телесные повреждения, вел себя вызывающе и ругался с патрульным. Он был доставлен в Приморское отделение полиции. Конфликт удалось прекратить.

Сейчас следователи начали сразу два уголовных производства по этому факту. Мариуполец, который ударил полицейского, привлекается к ответственности за ст.345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За другим уголовным производством он стал жертвой. В отношении еще одного участника драки открыто уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.