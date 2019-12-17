У Маріуполі заарештували зловмисника, який побив молотком опонента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Маріуполі до СІЗО відправили чоловіка, який в одному із розважальних закладів міста ледь не вбив чоловіка молотком. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.
Поліцейські Маріуполя за кілька годин затримали підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка.
"Місцевий житель з молотком в руках напав на потерпілого, завдавши тілесні ушкодження, які ледь не коштували йому життя. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні.
Так, до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлений 41-річний місцевий житель з чисельними травмами голови.
На місце виїхали поліцейські, які встановили, що такі важкі поранення, які ледве не коштували потерпілому життя, він отримав у приміщенні одного з розважальних закладів.
Слідчо-оперативна група з’ясувала, що між двома місцевими жителями виникла сварка, під час якої 37-річний чоловік наніс потерпілому декілька ударів молотком по голові та втік.
Правоохоронці оперативно відпрацювали територію та, опитавши свідків, впродовж кількох годин встановили та затримали особу зловмисника.
Наразі чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України
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