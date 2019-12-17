У Маріуполі заарештували зловмисника, який побив молотком опонента

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Маріуполі до СІЗО відправили чоловіка, який в одному із розважальних закладів міста ледь не вбив чоловіка молотком. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Донецькій області.