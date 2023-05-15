У Маріуполі пролунав вибух, імовірно підрив на міні - радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Маріуполі пролунав вибух, попередньо, підірвався російський тракторист-будівельник, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram, пише УНН.
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"12:19 гучні вибухи в місті. Попередньо, в полі біля “Невського” російський тракторист - будівельник підірвався на протитанковій міні. Мінус трактор та цивільний окупант. Деталі з’ясовуємо", - повідомив Андрющенко.
Нагадаємо
13 травня у Маріупольському районі був приліт по клубу, де перебували окупанти. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і додав, що близько пів сотні російських військових "стали поряд із кобзоном".