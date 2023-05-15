В Мариуполе прогремел взрыв, предположительно подрыв на мине - советник мэра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Мариуполе прогремел взрыв, предварительно, подорвался российский тракторист-строитель, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"12:19 громкие взрывы в городе. Предварительно, в поле возле “Невского” российский тракторист - строитель подорвался на противотанковой мине. Минус трактор и гражданский оккупант. Детали выясняем", - сообщил Андрющенко.
Напомним
13 мая в Мариупольском районе был прилет по клубу, где находились оккупанты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и добавил, что около полусотни российских военных "стали рядом с кобзоном".