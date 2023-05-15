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13 марта, 19:26 • 66792 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 112870 просмотра

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В Мариуполе прогремел взрыв, предположительно подрыв на мине - советник мэра

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В Мариуполе прогремел взрыв, предварительно, подорвался российский тракторист-строитель, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"12:19 громкие взрывы в городе. Предварительно, в поле возле “Невского” российский тракторист - строитель подорвался на противотанковой мине. Минус трактор и гражданский оккупант. Детали выясняем", - сообщил Андрющенко.

Напомним

13 мая в Мариупольском районе был прилет по клубу, где находились оккупанты. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и добавил, что около полусотни российских военных "стали рядом с кобзоном".

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