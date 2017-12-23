У Маріуполі переселенці почали отримувати житло - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Вчора, 22 грудня, у Маріуполі на Донеччині перші переселенці почали отримувати житло. Про це заявив журналістам заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ході Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор", передає кореспондент УНН.
"Вчора у Маріуполі та ще в одному місті на Донеччині перші переселенці почали оформляти нотаріальні доручення і отримувати житло. Це найголовніше досягнення цього року в даному напрямку. Це - пілотний проект", - сказав він.
Нагадаємо, координатор ООН в Україні та постійний представник ПРООН в Україні Ніл Вокер на конференції заявив, що Україна – 9-та у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб.