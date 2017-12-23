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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 39097 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мариуполе переселенцы начали получать жилье - Тука

Киев • УНН

 • 12213 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Вчера, 22 декабря, в Мариуполе Донецкой области первые переселенцы начали получать жилье. Об этом заявил журналистам заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в ходе Всеукраинского съезда лидеров общественных организаций "Донбасс: дорожная карта 2018. Общий вектор", передает корреспондент УНН.

В Мариуполе переселенцы начали получать жилье - Тука

"Вчера в Мариуполе и еще в одном городе в Донецкой области первые переселенцы начали оформлять нотариальные доверенности и получать жилье. Это самое главное достижение этого года в данном направлении. Это - пилотный проект", - сказал он.

Напомним, координатор ООН в Украине и постоянный представитель ПРООН в Украине Нил Уокер на конференции заявил, что Украина - 9-я в мире по количеству внутренне перемещенных лиц.

Украинские Национальные Новости

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