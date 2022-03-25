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У Маріуполі окупанти вбили одну людину, трьох поранили

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні в Маріуполі загинула одна людина, троє поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, додавши, що весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, передає УНН.

У Маріуполі окупанти вбили одну людину, трьох поранили

Цитата

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі", - написав Кириленко.

Деталі

За його словами, весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 людей дістали поранення. Є також двоє поранених в Авдіївці (серед них – одна дитина) та один поранений у Мар’їнці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.

Доповнення

Полк "Азов" показав, як його мінометники знищують танки окупантів у Маріуполі.

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