У Маріуполі окупанти вбили одну людину, трьох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні в Маріуполі загинула одна людина, троє поранено. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, додавши, що весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, передає УНН.
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"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 3 поранених у Маріуполі", - написав Кириленко.
Деталі
За його словами, весь день росіяни жорстоко обстрілюють мирне населення на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"У Максимільянівці загинула 1 дитина, 3 людей дістали поранення. Є також двоє поранених в Авдіївці (серед них – одна дитина) та один поранений у Мар’їнці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив Кириленко.
Доповнення
Полк "Азов" показав, як його мінометники знищують танки окупантів у Маріуполі.