В Мариуполе оккупанты убили одного человека, троих ранили

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"Сегодня удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе", - написал Кириленко.

Детали

По его словам, весь день россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"В Максимильяновке погиб 1 ребенок, 3 человека получили ранения. Есть также двое раненых в Авдеевке (среди них - один ребенок) и один ранен в Марьинке. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.

Дополнение

Полк "Азов" показал, как его минометчики уничтожают танки оккупантов в Мариуполе.