В Мариуполе оккупанты убили одного человека, троих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня в Мариуполе погиб один человек, трое ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко, добавив, что весь день россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях, передает УНН.
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"Сегодня удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 3 раненых в Мариуполе", - написал Кириленко.
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По его словам, весь день россияне жестоко обстреливают мирное население на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"В Максимильяновке погиб 1 ребенок, 3 человека получили ранения. Есть также двое раненых в Авдеевке (среди них - один ребенок) и один ранен в Марьинке. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил Кириленко.
Дополнение
Полк "Азов" показал, как его минометчики уничтожают танки оккупантов в Мариуполе.