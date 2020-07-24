У Маріуполі на пішохідному переході збили дитину

"Аварія сталася вчора о 18:25 на вул. Ушакова в Маріуполі. Встановлено, що 9-річний хлопчик переходив проїжджу частину на “зебрі”. Один автомобіль зупинився, щоб пропустити пішохода, а водій Volvo продовжив рух і наїхав на дитину. За кермом авто був 60-річний місцевий житель", — сказано у повідомленні.

Зазначається, що слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Харківській області 29-річного поліцейського госпіталізували до лікарні через наїзд вантажівки.