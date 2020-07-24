В Мариуполе на пешеходном переходе сбили ребенка

"Авария произошла вчера в 18:25 на ул. Ушакова в Мариуполе. Установлено, что 9-летний мальчик переходил проезжую часть на "зебре". Один автомобиль остановился, чтобы пропустить пешехода, а водитель Volvo продолжил движение и наехал на ребенка. За рулем авто был 60-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харьковской области 29-летнего полицейского госпитализировали в больницу из-за наезда грузовика.