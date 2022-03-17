У Маріуполі бійці полку Азов за добу знищили роту ворожої піхоти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Бійці полку Азов за добу знищили роту ворожої піхоти у Маріуполі. Бої за український Маріуполь тривають в тому числі на вулицях міста. Про це інформує Телеграм-канал полку, пише УНН.
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Наголошується, що 4 танки та 2 БТРи, ще 1 БТР росіян підбито. Знищено близько роти ворожої піхоти.
“Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Як інформував УНН, у Маріуполі рашисти зруйнували близько 80% житлового фонду міста. Понад 350 тисяч місцевих жителів продовжують ховатися у підвалах та бомбосховищах.